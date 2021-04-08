МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль

МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль

Страны с развитой экономикой могут рассмотреть введение временного налога на сверхприбыль в качестве одной из мер восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). Фонд порекомендовал развитым странам повысить прогрессивность налогов, а в крайней мере — ввести налоги на богатство.

«Страны с развитой экономикой могут повысить прогрессивность налогообложения доходов и в большей степени опираться на налоги на наследование/дарение и налоги на имущество. Можно рассмотреть возможность введения взносов на восстановление экономики после COVID-19 и налогообложения "сверхприбыли" корпораций. Если предыдущие меры окажутся недостаточными, можно также рассмотреть возможность введения налогов на богатство»,— указано в «Бюджетном вестнике» МВФ.

Развивающимся странам фонд рекомендует «сосредоточиться на укреплении налогового потенциала для финансирования дополнительных социальных расходов».

Прогрессивность налогообложения, по мнению МВФ, может служить одной из мер по снижению неравенства, усугубившегося во время пандемии. В качестве других подобных мер фонд предлагает увеличить инвестиции в образование и здравоохранения, улучшить адресность социальной защиты и повысить прозрачность и подотчетность.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Завод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от СШАЗавод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от США
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ предоставит помощь бедным странам для борьбы с пандемиейМВФ предоставит помощь бедным странам для борьбы с пандемией
Киевводоканал обеспечит киевлян современными счетчиками на водуКиевводоканал обеспечит киевлян современными счетчиками на воду
Китай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масокКитай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масок
Рост цен на железную руду будет временным – UBSРост цен на железную руду будет временным – UBS
Аргентина обложила самых богатых граждан страны "ковидным налогом"Аргентина обложила самых богатых граждан страны "ковидным налогом"
G20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет УкраиныG20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет Украины
ЕС выделил €183 млн помощи беднейшим странамЕС выделил €183 млн помощи беднейшим странам
G20 продлила «кредитные каникулы» бедным странамG20 продлила «кредитные каникулы» бедным странам
Товарооборот Украины со странами ЕС падаетТоварооборот Украины со странами ЕС падает
Глава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчанГлава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчан
Последние новости
Подгружаем последние новости