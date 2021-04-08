МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль

Страны с развитой экономикой могут рассмотреть введение временного налога на сверхприбыль в качестве одной из мер восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). Фонд порекомендовал развитым странам повысить прогрессивность налогов, а в крайней мере — ввести налоги на богатство.



«Страны с развитой экономикой могут повысить прогрессивность налогообложения доходов и в большей степени опираться на налоги на наследование/дарение и налоги на имущество. Можно рассмотреть возможность введения взносов на восстановление экономики после COVID-19 и налогообложения "сверхприбыли" корпораций. Если предыдущие меры окажутся недостаточными, можно также рассмотреть возможность введения налогов на богатство»,— указано в «Бюджетном вестнике» МВФ .



Развивающимся странам фонд рекомендует «сосредоточиться на укреплении налогового потенциала для финансирования дополнительных социальных расходов».



Прогрессивность налогообложения, по мнению МВФ , может служить одной из мер по снижению неравенства, усугубившегося во время пандемии. В качестве других подобных мер фонд предлагает увеличить инвестиции в образование и здравоохранения, улучшить адресность социальной защиты и повысить прозрачность и подотчетность.