В Индии ожидают роста спроса на сталь на 22%

Как сообщает Yieh.com, Арнаб Хазра, экономист и заместитель генерального секретаря Стальной Ассоциации Индии (ISA), недавно заявил, что внутренний спрос на сталь, как ожидается, вырастет примерно на 22% до 100 млн тонн в 2021 году.



Он ожидает сильного восстановление строительного, машинного, горнодобывающего и электрического оборудования в Индии в этом году. Строительный сектор, включая инфраструктуру и недвижимость, занимает около 62% от общего спроса на сталь.



Правительство Индии собирается больше тратить на инфраструктурные проекты, чтобы увидеть большой рост сталелитейной промышленности. Спрос на строительство, автомобили и бытовую технику также переживает оживление.



