Кабмин отклонил стратегию развития Ощадбанка

Кабмин отказался одобрять Стратегию развития Ощадбанка.

Кабмин отклонил стратегию развития Ощадбанка
Фото: lb.uа

Кабмин отказался одобрять Стратегию развития Ощадбанка. Об этом говорится в выписке из протокола № заседания Кабмина от 2 апреля, пишет Finclub.

О чем говорится в документе

«Отклонить проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Стратегии развития акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» в связи с отказом в принятии Стратегии», — говорится в документе.

Минфину поручено проинформировать наблюдательный совет Ощадбанка о наличии в Минреинтеграции и Минэкономики замечаний и предложений к указанной стратегии.

Ощадбанк должен доработать стратегию и в недельный срок с учетом результатов доработки, внести в установленном порядке соответствующий проект акта Кабмина относительно «одобрения Стратегии высшим органом управления АО „Ощадбанк“».

Источник в Минфине пояснил, что это беспрецедентный случай, поскольку стратегию уже пытались доработать в рабочем порядке: Минфин и наблюдательный совет Ощада занимались этим последние три месяца.

«И в итоге документ вынесли на рассмотрение правительства, как того требует ст. 7 закона „О банках и банковской деятельности“. Кабинет министров в ходе рассмотрения официально отклонил предложенную наблюдательным советом стратегию», — пояснил собеседник.

Напомним

Ощадбанк должен обновить свою стратегию в связи с тем, что правительство 11 ноября 2020 года определило основные направления деятельности государственного Ощадбанка на 2020?2024 годы.

3 сентября 2020 Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации.

Специализации банков

  • Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);
  • Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;
  • Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Что планируют реформировать

  • внедрить стратегии для каждого госбанка;
  • к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Напомним

  • В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
  • В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это «трансформацией».

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