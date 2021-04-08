Транзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - Коболев

По мнению главы "Нафтогаза", экономические и финансовые риски в этой ситуации для Украины являются второстепенными.

Транзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - Коболев
Фото: Макс Левин

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что транзит роSSийского газа через территорию страны является "подушкой безопасности" в военном плане.

Об этом Коболев заявил в интервью роSSийскому изданию "Настоящее время".

"Мы считаем, что транзит роSSийского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для роSSийской стороны в данный момент может оказаться просто очень дорогим удовольствием. Это (военная операция - ред.) повлияет на объемы транзита, соответственно, ударит по выручке "Газпрома", и, соответственно, РоSSийской Федерации, это нарушение большого количества международных договоров, подписанных Россией", - сказал глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, перевод транзита роSSийского газа через территорию Украины на другие газопроводы или на другие маршруты означает, что эта подушка просто исчезнет.

"Соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане. А уже экономические, финансовые риски в данной ситуации, с нашей точки зрения, являются второстепенными", - подчеркнул он.

Напомним, в 2020 году транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему снизился на 38% по сравнению с 2019-м. Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу называли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

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