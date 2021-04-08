Британская металлургическая компания Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham, остановленном в первой половине марта, благодаря новым заказам и получению оплаты от клиентов.



В то же время положение всей группы GFG Alliance, в которую входит Liberty Steel, остается сложным. После банкротства в начале марта ее основного финансового партнера — австралийской компании Greensill Capital — она испытывает постоянные проблемы с наличными средствами.



По данным Argus Media, общая задолженность GFG, совершившей за последние годы большое число поглощений, составляет порядка 6,8 млрд долл., в то время как стоимость ее акционерного капитала оценивается всего лишь в 123 млн долл.



Правительство Великобритании не исключает национализации активов компании в случае ее банкротства. А в Австралии банк Credit Suisse пытается "отжать" у Liberty металлургическую компанию OneSteel, требуя ее передачи ликвидатору.



Владелец GFG Alliance Санджив Гупта продолжает заявлять, что компания выдержит испытания и ищет средства для рефинансирования своих обширных долговых обязательств и пополнения оборотного капитала.



