Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham

Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham

Британская металлургическая компания Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham, остановленном в первой половине марта, благодаря новым заказам и получению оплаты от клиентов.

В то же время положение всей группы GFG Alliance, в которую входит Liberty Steel, остается сложным. После банкротства в начале марта ее основного финансового партнера — австралийской компании Greensill Capital — она испытывает постоянные проблемы с наличными средствами.

По данным Argus Media, общая задолженность GFG, совершившей за последние годы большое число поглощений, составляет порядка 6,8 млрд долл., в то время как стоимость ее акционерного капитала оценивается всего лишь в 123 млн долл.

Правительство Великобритании не исключает национализации активов компании в случае ее банкротства. А в Австралии банк Credit Suisse пытается "отжать" у Liberty металлургическую компанию OneSteel, требуя ее передачи ликвидатору.

Владелец GFG Alliance Санджив Гупта продолжает заявлять, что компания выдержит испытания и ищет средства для рефинансирования своих обширных долговых обязательств и пополнения оборотного капитала.

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