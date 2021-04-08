Финская Metso Outotec продала французам алюминиевые активы

Финская компания Metso Outotec сообщила о завершении сделки по продаже своих активов в алюминиевой отрасли французской компании REEL International. О подписании этого соглашения сообщалось в конце декабря 2020 г. Сумма сделки не раскрывается.



Metso, специализирующаяся на предоставлении технологий, оборудования и услуг для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, продала предприятия по производству зеленых (не подвергнутых обжигу) анодов с соответствующими сбытовыми подразделениями и прочей инфраструктурой.



Данные активы находятся в Германии, Канаде и ОАЭ . Также анодный бизнес Metso был представлен в Китае, Индии и Австралии.



Компания REEL, крупный поставщик грузоподъемного оборудования, сообщает, что благодаря приобретению активов Metso укрепляет свои позиции универсального поставщика и провайдера услуг для мировой алюминиевой промышленности.