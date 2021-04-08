Минэкономики констатировало прекращение роста цен на сахар

Розничная цена сахара зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм в ожидании увеличения импорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики и сельского хозяйства.

"По состоянию на сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм. Мы понимаем необходимость в обеспечении участников производственного процесса сахарным сырьем, насыщения внутреннего рынка достаточными объемами сахара и стабилизации ценовой ситуации. С этой целью в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

По словам замминистра, сейчас Минэкономики рассматривает вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Высоцкий отметил, что себестоимость сахара из импортного сахарного сырья, по информации участников рынка, составляет около 20 грн/кг. Соответственно, после осуществления импорта, в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев.

"Между тем в парламенте рассматривают возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз белого сахара в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", - добавил Высоцкий.

Кроме того, участники рынка были также проинформированы, что, по оперативным данным областей, в 2021 году ожидается посеять сахарную свеклу на площади почти 230 тыс. га, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году (сентябрь 2021 - август 2022), а также экспортировать избыток на внешние рынки.

В ведомстве пояснили, что, поскольку в 2021-2022 маркетинговом году внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, то, учитывая необходимость формирования переходных запасов остатков сахара на конец маркетингового года на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс. тонн.