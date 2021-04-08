Индийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долгов

Индийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долгов

По данным индийских СМИ, металлургическая компания Jindal Steel & Power Limited (JSPL) намерена продать свое энергетическое подразделение Jindal Power Ltd (JPL), чтобы уменьшить задолженность, составляющую около 280 млрд рупий (3,85 млрд долл.) и снизить объем выбросов углекислого газа.

Как сообщает газета Economic Times, потенциальный покупатель пока не назван, но JSPL рассчитывает заключить сделку до конца апреля.

В собственности компании находятся три электростанции в штате Чхаттисгарх совокупной установленной мощностью 3,4 ГВт. Однако из-за потери лицензий на разработку некоторых угольных месторождений и отсутствие договоров с крупными потребителями большая часть мощностей простаивает.

В 2019 г. JSPL пыталась продать одну из электростанций компании JSW Energy, но сделка сорвались, так как некоторые условия, указанные в соглашении, не были выполнены.

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