"Нафтогаз" надеется выиграть конкурс на управление "трубой Медведчука"

НАК "Нафтогаз Украины" надеется выиграть конкурс по отбору компании по управлению части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление».

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев в интервью "Настоящее время".

"Мы как компания планируем принять участие в этом конкурсе. У нас есть и опыт и навыки. У нас есть компания "Укртранснафта", которая успешно занимается транспортировкой нефти весь период независимости украинского государства. Поэтому мы считаем себя наиболее сильным претендентом на выигрыш этого конкурса", - сказал Коболев.

При этом он отметил, что этот объект не является особо прибыльным, и в рамках совместного бизнеса Группы Нафтогаз даже не войдет и в двадцатку приоритетных объектов.

"Доходность этого объекта не очень высокая, но, я думаю, очень важной задачей для госкомпании или любого другого победителя конкурса будет в первую очередь обеспечивать прозрачность работы этого объекта, то есть не допускать контрабанды и обеспечивать надежную и стабильную работу.

Напомним, Нацагентство возвращения активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управителя для части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, что проходят через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, которая проходит по территории Украины. Она в 2018 году была выведена из государственной собственности и передана в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".