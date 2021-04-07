"Нафтогаз" надеется выиграть конкурс на управление "трубой Медведчука"
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, этот объект не является особенно прибыльным.
НАК "Нафтогаз Украины" надеется выиграть конкурс по отбору компании по управлению части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление».
Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев в интервью "Настоящее время".
"Мы как компания планируем принять участие в этом конкурсе. У нас есть и опыт и навыки. У нас есть компания "Укртранснафта", которая успешно занимается транспортировкой нефти весь период независимости украинского государства. Поэтому мы считаем себя наиболее сильным претендентом на выигрыш этого конкурса", - сказал Коболев.
При этом он отметил, что этот объект не является особо прибыльным, и в рамках совместного бизнеса Группы Нафтогаз даже не войдет и в двадцатку приоритетных объектов.
"Доходность этого объекта не очень высокая, но, я думаю, очень важной задачей для госкомпании или любого другого победителя конкурса будет в первую очередь обеспечивать прозрачность работы этого объекта, то есть не допускать контрабанды и обеспечивать надежную и стабильную работу.
Напомним, Нацагентство возвращения активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управителя для части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление».
Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, что проходят через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, которая проходит по территории Украины. Она в 2018 году была выведена из государственной собственности и передана в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.
Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".