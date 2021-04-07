Правительство разрешило работу химчисток в "красных" зонах

Кабинет министров внес изменения в постановление о карантинных ограничениях. В частности, правительство разрешило в "красных" зонах торговлю посадочным материалом и работу химчисток.

Принятый на заседании 7 апреля документ вносит изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Теперь на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, разрешается прием посетителей субъектам хозяйствования, которые торгуют в частности "посадочным материалом", а также оказание услуг стирки и химчистки текстильных и меховых изделий.

Напомним, согласно решению правительства карантин в Украине продлен до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.