Приватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налогов

Приватбанк возместил 230 млн грн налогов, не поступивших в бюджет в результате служебного подлога бывшего руководителя одного из департаментов финучреждения. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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Что известно

Согласно сообщению, досудебное расследование установило, что указанный руководитель при составлении налоговых деклараций по налогу на прибыль банка и приложений к ним незаконно применил ставку налога 0% при выплате дохода нерезидента вместо предусмотренных Налоговым кодексом 15%.

Это привело к непоступлению в бюджет 230 млн грн.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что экс-главу Привата Дубилет подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения трем экс-чиновникам Приватбанка в растрате почти 137 млн грн в пользу страховой компании «Ингосстрах», связанной с конечными бенефициарами банка.

В частности объявлены подозрения экс-главе банка Александр Дубилет, экс-первому заместителю председателя Приватбанка Владимиру Яценко и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бичихиной, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы «Ингосстрах».

При этом Дубилету и Бичихиной сообщения о подозрении были отправлены по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлены.