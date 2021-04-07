Международные резервы НБУ за месяц уменьшились на $ 1,5 млрд

Международные резервы Национального банка в марте уменьшились на полтора миллиарда долларов и на 1 февраля составляли 27,0 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в среду.

Значительное сокращение резервов в первую очередь связано с выплатой долгов. За прошедший месяц правительство вернуло кредиторам почти 1,3 млрд долларов (в эквиваленте) по еврооблигациям, валютным облигациям внутреннего государственного займа и другим валютным обязательствам. Еще 508,2 млн было уплачено в пользу Международного валютного фонда.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на 250,3 млн долларов.

В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций в марте составили 473,7 млн долларов, и еще 50,5 млн долларов Нацбанк приобрел на валютном рынке.

Объем международных резервов сейчас покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $ 30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.