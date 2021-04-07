Херсонский завод "Судмаш" выставили на приватизацию

Предприятие оценили в 67 миллионов гривен.

Херсонский завод "Судмаш" выставили на приватизацию
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию 100% акций ОАО "Херсонский завод Судмаш".

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Предприятие, которое было основано в 1998 году на базе машиностроительного подразделения Херсонского Судостроительного объединения, хотят продать за 67,2 млн гривен.

Торги запланированы на 30 апреля.

Ранее на заводе изготавливали продукцию только для судов, но теперь заказчиками завода являются также сельскохозяйственные компании и ГСЧС. "На «Судмаше» разрабатывают автомобильные подъемники высотой до 40 метров, которыми оборудованы пожарные и спасательные подразделения ГСЧС. Кроме этого, здесь спроектировали опытный образец прицепного телескопического подъемника с высотой подъема рабочей платформы до 15 метров", - говорится в сообщении.

В 2020 году доход предприятия составил менее миллиона гривен, а убытки достигли 1,4 млн гривен.

Там работает только 22 человека.

По условиям продажи, завод должен, в частности, сохранить основные виды деятельности в течение одного года, столько же времени нельзя увольнять людей, в течение шести месяцев погасить долги по зарплате и налогам.

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