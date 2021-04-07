НКРЭКУ приняла постановление о годовой цене на газ

Базовое годовое предложение будет действовать с мая до конца апреля 2022 года.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании в среду приняла постановление о годовой цене на газ.

Заседание транслировалось на Youtube-канале комиссии.

До 25 апреля все поставщики газа должны разместить на своих сайтах базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. В течение этого периода они не имеют права увеличивать цену природного газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик вправе предлагать другие тарифы, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий годового тарифа. В отличие от годового предложения, их можно будет изменять, предупредив потребителя не позднее чем за один месяц.

"Решение важнейшее. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна", - прокомментировал принятое решение глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы на газ.