НКРЭКУ приняла постановление о годовой цене на газ

Базовое годовое предложение будет действовать с мая до конца апреля 2022 года.

НКРЭКУ приняла постановление о годовой цене на газ
Фото: apostrophe.ua

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании в среду приняла постановление о годовой цене на газ.

Заседание транслировалось на Youtube-канале комиссии.

До 25 апреля все поставщики газа должны разместить на своих сайтах базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. В течение этого периода они не имеют права увеличивать цену природного газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик вправе предлагать другие тарифы, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий годового тарифа. В отличие от годового предложения, их можно будет изменять, предупредив потребителя не позднее чем за один месяц.

"Решение важнейшее. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна", - прокомментировал принятое решение глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы на газ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населенияИталия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населения
Рада приняла антиколлекторский закон, запрещающий шантажировать должниковРада приняла антиколлекторский закон, запрещающий шантажировать должников
НКРЭКУ наложила максимальные штрафы на три компании ДТЭКНКРЭКУ наложила максимальные штрафы на три компании ДТЭК
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями УкрэнергоНКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
НКРЭКУ одобрила введение годовой цены на газ с маяНКРЭКУ одобрила введение годовой цены на газ с мая
Верховная Рада приняла законопроект Зеленского о льготах для "инвестиционных нянь"Верховная Рада приняла законопроект Зеленского о льготах для "инвестиционных нянь"
Рада приняла за основу законопроект об «открытом банкинге»Рада приняла за основу законопроект об «открытом банкинге»
ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ
Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, вероятно, останется на уровне 1,68 грн, - НКРЭКУТариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, вероятно, останется на уровне 1,68 грн, - НКРЭКУ
НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компанииНКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компании
Последние новости
Подгружаем последние новости