АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информации
Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок.
Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок. Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 2 апреля.
Сумма штрафа
- Альфа-Банк оштрафован на 27 грн.
- На Приватбанк наложено два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 грн за неподачу информации АМКУ в установленные ими сроки.
Что говорят в банках
«Информация о штрафе АМКУ соответствует действительности. Штраф связан с небольшой задержкой в несколько дней в предоставлении информации в ответ на запрос представителя АМКУ. Ни данный инцидент (задержка предоставления ответа на запрос учреждения), ни примененные меры воздействия не влияют на стабильную работу Альфа-банка Украина», — заявили в пресс-службе банка на запрос «Минфина».
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинский филиал Google, ООО «Гугл» на 1 млн гривен за непредоставление информации в расследовании.