АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информации

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок.

АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информации
Фото: biz.censor.net

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок. Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 2 апреля.

Сумма штрафа

  • Альфа-Банк оштрафован на 27 грн.
  • На Приватбанк наложено два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 грн за неподачу информации АМКУ в установленные ими сроки.

Что говорят в банках

«Информация о штрафе АМКУ соответствует действительности. Штраф связан с небольшой задержкой в несколько дней в предоставлении информации в ответ на запрос представителя АМКУ. Ни данный инцидент (задержка предоставления ответа на запрос учреждения), ни примененные меры воздействия не влияют на стабильную работу Альфа-банка Украина», — заявили в пресс-службе банка на запрос «Минфина».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинский филиал Google, ООО «Гугл» на 1 млн гривен за непредоставление информации в расследовании.

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