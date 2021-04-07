АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информации

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок.

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Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Приватбанк и Альфа-Банк за непредставление информации по требованию в установленный срок. Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 2 апреля.

На Приватбанк наложено два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 грн за неподачу информации АМКУ в установленные ими сроки.

Что говорят в банках

«Информация о штрафе АМКУ соответствует действительности. Штраф связан с небольшой задержкой в несколько дней в предоставлении информации в ответ на запрос представителя АМКУ. Ни данный инцидент (задержка предоставления ответа на запрос учреждения), ни примененные меры воздействия не влияют на стабильную работу Альфа-банка Украина», — заявили в пресс-службе банка на запрос «Минфина».

Напомним