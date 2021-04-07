Недострои "Аркады" заберет Stolitsa Group

В Киеве в среду подписали меморандум о достройке жилых комплексов "Аркады".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", подписи под ним поставили, в частности, глава Национального банка Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко.

"Мы разработали и предлагаем реальный алгоритм завершения строительства объектов "Аркады". Дорожная карта изложена в меморандуме, который подписали все присутствующие стороны. Документ разрабатывали все стороны. Это план реализации, который позволит людям наконец получить свое жилье", - сказал Кличко при пресс-брифинге.

Согласно меморандуму, достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица Групп", а контролировать его выполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Достройка будет финансироваться за счет дебиторских поступлений от Фонда финансирования строительства группы компаний "Аркада" и средств, находящихся на счетах "Аркады", а также за счет продажи квартир и нежилых помещений комплексов. Участие в финансировании также примут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку и не успели еще выплатить полную стоимость жилья.

Также на строительство пойдут средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет государственного финансирования кредитов, в том числе под госгарантии.

Меморандум также подписали глава СБУ Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Напомним, что группа компаний банка "Аркада" была крупным застройщиком, сдав с 2010 года почти 50 домов в восьми жилых комплексах в Киеве и Полтаве и коттеджный городок на Киевщине.

Роковым для нее стал проект ЖК "Патриотика на озерах". Это должен был быть огромный массив на юго-востоке Киева , возле озер Небреж и Тяглое. На площади 170 га планировалось построить 43 дома на 24-27 этажей. Против планов застройщика выступили местные жители, которые хотели обустроить на озерах ландшафтный "Экопарк Осокорки". Конфликт сопровождали столкновения с пострадавшими и даже стрельба. Под давлением общественности Киевсовет разорвал договор аренды земли под застройку, но в феврале 2020 года длительное судебное разбирательство закончилось промежуточной победой банка. Верховный Суд восстановил действие разрешения на строительство и отправил дело на повторный пересмотр.

Готовился скорректированный проект с уменьшением жилой застройки вдвое - до 25 домов. Планировалось построить три школы, три детсада, два стадиона, центр медицинского обслуживания.

Но в начале 2019 года Национальный банк на два года запретил "Аркаде" привлекать средства от физических лиц. Свое решение НБУ мотивировал тем, что бизнес-модель банка не способна генерировать достаточно доходов, чтобы своевременно выполнять обязательства перед вкладчиками.

После этого летом 2019 года остановились строительные работы на "Патриотике на озерах", а затем и на других площадках банка (ЖК "Патриотика" и "Эврика").

Осенью 2020 года банк "Аркада" обанкротился, и строительство окончательно зависло.