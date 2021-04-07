НБУ разъяснил, имеет ли право банк принудительно оформить кредитную карту к зарплатной

Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать принудительно оформить к зарплатной карточки еще и кредитку.

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Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать принудительно оформить к зарплатной карточки еще и кредитку. Об этом говорится в разъяснении НБУ в фейсбуке.

«Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их. Поэтому, если кредитка вам действительно нужна, конечно, оформляйте, а нет — то спокойно отказывайтесь от нее», — говорится в сообщении.