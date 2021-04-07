НБУ разъяснил, имеет ли право банк принудительно оформить кредитную карту к зарплатной
Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать принудительно оформить к зарплатной карточки еще и кредитку.
Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать принудительно оформить к зарплатной карточки еще и кредитку. Об этом говорится в разъяснении НБУ в фейсбуке.
«Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их. Поэтому, если кредитка вам действительно нужна, конечно, оформляйте, а нет — то спокойно отказывайтесь от нее», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что ст. 55 ЗУ «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам требовать от клиента приобретения любых товаров или услуг от банка или от родственного или связанного лица банка как обязательное условие предоставления банковских услуг.
Если банк отказывает вам в карточке без покупки кредитки
- напишите обращение на руководство банка;
- если ситуация не разрешилась, и банк не прекращает действие услуг, от которых вы письменно отказались, обратитесь в НБУ.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», по итогам января количество активных платежных карт на руках у населения сократилось на 1,1 млн — до 39,3 млн штук.
В 2020 году многие банки сократили портфель активных платежных карт. Это произошло из-за изменения методики отнесения карт к категории активных. Вместе с тем, в лидерах по приросту оказались банки, на лицензии которых работают виртуальные банки.