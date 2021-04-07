Цена криптовалюты Binance Coin взлетела до нового максимума

Во вторник, 6 апреля, токен BNB криптовалютной биржи Binance установил новый максимум на отметке $400. Об этом пишет Forklog.com.

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Капитализация

Капитализация Binance Coin, по данным CoinGecko, достигла $59,4 млрд. Токен занимает третью позицию в рейтинге крупнейших по капитализации криптовалют. Примечательно, что еще в начале 2021 года он торговался на уровне $38. За четыре месяца токен подорожал на 955%.

Что повлияло на Binance Coin

Также на стоимость Binance Coin могло повлиять грядущее сжигание токенов, которое запланировано на апрель. Предыдущий раунд сжигания стал рекордным. В январе было сожжено 3,62 млн BNB (примерно на $165,7 млн). Токены BNB продолжат сжигаться раз в квартал, пока не будет сожжено 50% эмиссии.

Binance Coin может использоваться для оплаты торговых комиссий на бирже Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Одной из причин его многократного роста в 2021 году называют развитие сети Binance Smart Chain, которая обошла Ethereum по количеству ежедневных транзакций.