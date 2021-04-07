Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов
46 351 биткоин начислено в декларациях госслужащих за 2020-й год. По состоянию на 5 апреля 2021 года это почти 75 млрд гривен. Об этом сообщает Опендатабот.
Что известно
31 марта завершилась кампания декларирования имущественного положения. Декларации сдали 791 чиновника. 652 чиновники зарегистрировали биткоины.
Где больше всего «криптоманов»
Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.
Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов — 18?000 биткоинов (в эквиваленте это более чем $ 1 млрд). Он возглавляет рейтинг чиновников, которые задекларировали биток два года подряд.
Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется — 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно.
Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея второй раз декларирует 3?493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.
В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Украины Петр Ленский, он вместе с женой Светланой Ленской задекларировал 6 528 биткоинов.
С топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, в прошлом году задекларировал 5 750 биткоинов. В его декларации за 2020-й год криптовалюта отсутствует.
Количество растет
Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м — уже 652.
Что с криптовалютой в Украине
Криптовалюта в Украине не имеет правового статуса, исследовать ее происхождение невозможно. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений.
Заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив.