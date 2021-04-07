Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов

46 351 биткоин начислено в декларациях госслужащих за 2020-й год. По состоянию на 5 апреля 2021 года это почти 75 млрд гривен. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: korrespondent.net

Что известно

31 марта завершилась кампания декларирования имущественного положения. Декларации сдали 791 чиновника. 652 чиновники зарегистрировали биткоины.

Где больше всего «криптоманов»

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов — 18?000 биткоинов (в эквиваленте это более чем $ 1 млрд). Он возглавляет рейтинг чиновников, которые задекларировали биток два года подряд.

Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется — 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно.

Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея второй раз декларирует 3?493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.

В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Украины Петр Ленский, он вместе с женой Светланой Ленской задекларировал 6 528 биткоинов.

С топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, в прошлом году задекларировал 5 750 биткоинов. В его декларации за 2020-й год криптовалюта отсутствует.

Количество растет

Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м — уже 652.

Что с криптовалютой в Украине

Криптовалюта в Украине не имеет правового статуса, исследовать ее происхождение невозможно. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений.

Заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив.