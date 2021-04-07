38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко
В феврале портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 5,8 млрд грн — до 525,5 млрд грн. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ.
Госбанки не дали прироста
Номинальными лидерами по приросту вложений в госбумаги являются госбанки. Так, трио «госов» в составе Укрэксимбанка, Укргазбанка и Приватбанк суммарно прирастили инвестиции в ОВГЗ почти на 7 млрд грн.
В то же время, лидером по сокращению портфеля стал четвертый госбанк — Ощадбанк — уменьшив инвестиции в гособлигации на 6,9 млрд грн.
Таким образом, суммарно квартет госбанков вышел в ноль, практически не поспособствовав февральскому приросту портфеля.
Топ-10 банков по приросту портфеля ОВГЗ в феврале, млн грн
|
Укрэксимбанк
|
3,5
|
Укргазбанк
|
2?642,5
|
Таскомбанк
|
1?673,1
|
Ситибанк
|
1?228,7
|
Приватбанк
|
797,0
|
Банк Восток
|
595,6
|
Универсал Банк
|
525,8
|
Сбербанк
|
500,0
|
Банк Сич
|
435,4
|
Кристалбанк
|
383,9
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Основной донор бюджета — Тигипко
Вместе с тем, наибольшую лепту внесли два банка, подконтрольные Сергею Тигипко: Таскомбанк в феврале прирастил портфель ОВГЗ на 1,7 млрд грн, а Универсал Банк — на 0,5 млрд грн. Итого, суммарный вклад — около 2,2 млро грн, что составляет 38% февральского прироста всего банковского портфеля.
На втором месте — Ситибанк, который увеличил вложения в ОВГЗ на 1,2 млрд грн.
На третьей позиции — Банк Восток с приростом почти 0,6 млрд грн.
Кто сокращал
Ряд банков в феврале, наоборот, сокращали портфели гособлигаций.
На втором месте после идет Альфа-Банк, который уменьшил инвестиции в ОВГЗ на 2,4 млрд грн. У остальных сокращения намного скромнее.
Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в феврале, млн грн
|
Ощадбанк
|
-6?880,7
|
Альфа-Банк
|
-2?414,1
|
Кредобанк
|
-248,4
|
Банк Кредит Днепр
|
-168,1
|
ПУМБ
|
-155,7
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Бекграунд
В январе банки Тигипко также лидировали по приросту ОВГЗ, увеличив соответствующие вложения на 3,5 млрд грн. Примерно так же портфель прирастил Банк Восток, подконтрольный Владимиру Костельману.