38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко

В феврале портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 5,8 млрд грн — до 525,5 млрд грн. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ.

38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко
Фото: latifundist.com

Госбанки не дали прироста

Номинальными лидерами по приросту вложений в госбумаги являются госбанки. Так, трио «госов» в составе Укрэксимбанка, Укргазбанка и Приватбанк суммарно прирастили инвестиции в ОВГЗ почти на 7 млрд грн.

В то же время, лидером по сокращению портфеля стал четвертый госбанк — Ощадбанк — уменьшив инвестиции в гособлигации на 6,9 млрд грн.

Таким образом, суммарно квартет госбанков вышел в ноль, практически не поспособствовав февральскому приросту портфеля.

Топ-10 банков по приросту портфеля ОВГЗ в феврале, млн грн

Укрэксимбанк

3,5

Укргазбанк

2?642,5

Таскомбанк

1?673,1

Ситибанк

1?228,7

Приватбанк

797,0

Банк Восток

595,6

Универсал Банк

525,8

Сбербанк

500,0

Банк Сич

435,4

Кристалбанк

383,9

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Основной донор бюджета — Тигипко

Вместе с тем, наибольшую лепту внесли два банка, подконтрольные Сергею Тигипко: Таскомбанк в феврале прирастил портфель ОВГЗ на 1,7 млрд грн, а Универсал Банк — на 0,5 млрд грн. Итого, суммарный вклад — около 2,2 млро грн, что составляет 38% февральского прироста всего банковского портфеля.

На втором месте — Ситибанк, который увеличил вложения в ОВГЗ на 1,2 млрд грн.

На третьей позиции — Банк Восток с приростом почти 0,6 млрд грн.

Кто сокращал

Ряд банков в феврале, наоборот, сокращали портфели гособлигаций.

На втором месте после идет Альфа-Банк, который уменьшил инвестиции в ОВГЗ на 2,4 млрд грн. У остальных сокращения намного скромнее.

Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в феврале, млн грн

Ощадбанк

-6?880,7

Альфа-Банк

-2?414,1

Кредобанк

-248,4

Банк Кредит Днепр

-168,1

ПУМБ

-155,7

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Бекграунд

В январе банки Тигипко также лидировали по приросту ОВГЗ, увеличив соответствующие вложения на 3,5 млрд грн. Примерно так же портфель прирастил Банк Восток, подконтрольный Владимиру Костельману.

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