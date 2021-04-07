Главные события на фондовых биржах 6 апреля: Рынок США взял паузу и ждет отчетов

Индекс S&P500 по итогам торгов вторника, 6 апреля, снизился на 0,1%, закрыв день на отметке 4073 пункта.

Главные события на фондовых биржах 6 апреля: Рынок США взял паузу и ждет отчетов
Фото: agropolit.com

Торги на биржах

Среди крупнейших компаний, в лидерах роста оказались акции компании NIKE, которые выросли на 1,5%, и акции компании AT&T, прибавившие 0,8%.

В лидерах падения оказались акции UnitedHealth Group Incorporated. Они снизились на 1,5% и акции компании Intel, просевшие на 1,4%.

После четырех уверенных дней роста, локальное ралли, которое привело американский фондовый рынок к очередному покорению новых исторических вершин, остановилось. Участники рынка решили взять паузу, поскольку новых драйверов для роста не появилось.

Прогноз

По словам управляющего директора Goldman Sachs Криса Хасси, индекс S&P500 уже вырос на 8,5% с начала этого года, и на рынке настало время для консолидации, в ожидании следующей порции новостей в виде сезона отчетностей за 1 квартал 2021 года.

Важные отчеты начнут поступать от банковского сектора США 14 апреля. Первым отчитается JP Morgan, после, 15 апреля появится отчет Wells Fargo и Goldman Sachs. Также рынку будет интересна и статистика за первый квартал текущего года и новые данные по экономике за март.

Но все это ожидается на следующей неделе. На этой неделе из важных новостей будет лишь публикация протоколов ФРС по прошлому заседанию, но вряд ли эти протоколы расскажут рынку что-то новое.

Новый инфраструктурный план Байдена на $2 трлн, вместе с повышением налогов, инвесторы продолжают оценивать двояко. Эти оценки пока никак не влияют на рынок, поскольку есть сомнения в том, что данная инициатива Байдена в конечном итоге будет принята в полном объеме.

В понедельник сенатор демократ Джо Манчин из Западной Вирджинии заявил, что он выступает против повышения налогов. А это означает, что в лагере демократов нет единства в этом вопросе.

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