Австралийская Panoramic Resources возобновит работу на никель-кобальтовом руднике

Австралийская Panoramic Resources возобновит работу на никель-кобальтовом руднике

Австралийская компания Panoramic Resources приняла решение о возвращении в строй остановленного в апреле 2020 г. никель-кобальтового рудника Savannah в штате Западная Австралия. Первые поставки концентрата планируются на конец текущего года.

Возобновление добычи стало возможным благодаря предоставлению обеспеченного кредита на сумму 45 млн долл. международной торговой компанией Trafigura, которая в последнее время проявляет повышенный интерес к никелю и кобальту.

Как сообщает Panoramic, после завершения действующего соглашения с китайской компанией Jinchuan в феврале 2023 г. Trafigura получит эксклюзивное право на приобретение продукции рудника в течение следующих пяти лет.

Производственная мощность рудника Savannah оценивается в 9,1 тыс. т никеля, 4,7 тыс. т меди и 676 т кобальта в год. Имеющихся запасов руды должно хватить на 12 лет.

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