Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран

Министерство торговли и промышленности Индии объявило о повторном антидемпинговом расследовании в отношении импорта ряда наименований горячекатаного проката, изготовленного металлургическими предприятиями Бразилии , Индонезии, Китая, РФ , Южной Кореи и Японии. Инициатор - Ассоциация сталепроизводителей Индии.



Продукция, попавшая под расследование, соответствует кодам таможенной классификации 7208, 7211, 7225 и 7226. Период расследования - 1 апреля 2019-30 сентября 2020 года. По его итогам будет вынесено решение о необходимости продления существующих антидемпинговых мер.



Размер пошлин, установленных в 2016 году, находится в диапазоне $478-561 за тонну. Под действие антидемпинговых мер попало 47 наименований г/к проката из нелегированной и легированной стали в рулонах шириной до 2100 мм и толщиной до 25 мм, в том числе, с покрытием.