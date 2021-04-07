Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран

Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран

Министерство торговли и промышленности Индии объявило о повторном антидемпинговом расследовании в отношении импорта ряда наименований горячекатаного проката, изготовленного металлургическими предприятиями Бразилии, Индонезии, Китая, РФ, Южной Кореи и Японии. Инициатор - Ассоциация сталепроизводителей Индии.

Продукция, попавшая под расследование, соответствует кодам таможенной классификации 7208, 7211, 7225 и 7226. Период расследования - 1 апреля 2019-30 сентября 2020 года. По его итогам будет вынесено решение о необходимости продления существующих антидемпинговых мер.

Размер пошлин, установленных в 2016 году, находится в диапазоне $478-561 за тонну. Под действие антидемпинговых мер попало 47 наименований г/к проката из нелегированной и легированной стали в рулонах шириной до 2100 мм и толщиной до 25 мм, в том числе, с покрытием.


МинПром по материалам МеталлСервис

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