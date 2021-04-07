НБУ готов вновь поднять учетную ставку из-за высокой инфляции

Шевченко прогнозирует перелом в динамике цен в связи с новым урожаем в конце лета.

Национальный банк готов повысить учетную ставку, чтобы сдержать темпы роста инфляции в Украине.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша задача - вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована - это 5% +/- 1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать. Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента - это примерно 8-9-й месяц", - заявил Шевченко.

НБУ прогнозировал, что инфляция в годовом измерении составит 7,6% в марте, но она вышла на 7,5% уже в феврале. По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышением минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что в 2020 году инфляция в Украине составила 5%, но в начале 2021-го ее темпы начали ускоряться.

В связи с этим в начале марта Национальный банк впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Сейчас она составляет 6,5%.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором ставку могут еще раз поднять, состоится 15 апреля.