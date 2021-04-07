НБУ готов вновь поднять учетную ставку из-за высокой инфляции

Шевченко прогнозирует перелом в динамике цен в связи с новым урожаем в конце лета.

НБУ готов вновь поднять учетную ставку из-за высокой инфляции
Фото: НБУ

Национальный банк готов повысить учетную ставку, чтобы сдержать темпы роста инфляции в Украине.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша задача - вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована - это 5% +/- 1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать. Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента - это примерно 8-9-й месяц", - заявил Шевченко.

НБУ прогнозировал, что инфляция в годовом измерении составит 7,6% в марте, но она вышла на 7,5% уже в феврале. По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышением минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что в 2020 году инфляция в Украине составила 5%, но в начале 2021-го ее темпы начали ускоряться.

В связи с этим в начале марта Национальный банк впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Сейчас она составляет 6,5%.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором ставку могут еще раз поднять, состоится 15 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Credit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиардаCredit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиарда
Министр финансов США выступает за минимальную ставку корпоративного налога в миреМинистр финансов США выступает за минимальную ставку корпоративного налога в мире
Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшилсяИз-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился
Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPOКрупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку пенсий"Укрпочта" повысила тарифы на доставку пенсий
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилищаАМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
В НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссииВ НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Рентабельность банковского капитала в Украине остается достаточно высокой — более 18%Рентабельность банковского капитала в Украине остается достаточно высокой — более 18%
Сокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемииСокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости