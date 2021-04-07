Аренда квартир в Украине подорожает после локдауна

Стоимость аренды жилья в Украине во время локдауна может снизиться на 15-30%, особенно это касается посуточной аренды. Однако, по словам риелторов, летом цены снова поползут вверх.

В Украине повысятся цены на аренду квартир: где будет выгодно снимать жилье после локдауна

С начала года в крупнейших городах Украины – в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре – на фоне роста стоимости квартплаты стоимость аренды осталась без существенных изменений. На рынке аренды недвижимости наблюдается тенденция к росту цен в зависимости от спроса на тот или иной тип квартир в определенной локации, а также от стоимости коммунальных платежей, которая зимой традиционно выше.

В связи с локдауном многие арендаторы вынуждены были выехать с квартир и вернутся по домам. Например, те, кто потерял работу в Киеве, были вынуждены перебраться в областные центры. За последние 3 месяца по сравнению с I кварталом 2020 года предложение жилья в аренду в больших городах сократилась более чем в 2 раза.

Весной 2020 года, когда был введен первый локдаун, стоимость арендованного жилья в Украине уменьшилась почти на 33%. Большой процент "съемщиков" - это студенты. Во время первой волны пандемии из-за того, что все студенты имели возможность учиться дистанционно, стоимость арендованного жилья снизилась почти на 50-70%.

Во время зимнего локдауна цены упали немного меньше. В апреле 2021 года в среднем аренда 1-комнатной квартиры в крупных городах составляет от 6 тыс. до 7,5 тыс. грн, 2-комнатной – от 7,5 тыс. до 12 тыс. грн; 3-комнатные и многокомнатные квартиры пользуются значительно меньшим спросом, и разброс цен тут зависит от ремонта и других факторов (в среднем от 7 тыс. грн).

В Украине повысятся цены на аренду квартир: где будет выгодно снимать жилье после локдауна

Ближе к лету, после завершения весеннего локдауна, прогнозируется, что стоимость квартир вырастет в пределах 3-5%. Особенно это касается таких городов, как Львов и Одесса, которые будут ждать притока туристов. Что касается стоимости аренды в Киеве, то риелторы не прогнозируют особого роста цен.

Напомним, как весенний локдаун повлиял на стоимость съемного жилья в Киеве.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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