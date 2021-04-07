Украина наращивает импорт молочной продукции

На украинском рынке с каждым днем увеличивается количество сыров, сливок, йогуртов и других видов молочной продукции иностранного производства. Почему Украина наращивает импорт продукции, которую раньше производила самостоятельно?

Украина снижает объемы производства молочной продукции и наращивает импорт

В Ассоциации производителей молока отмечают стремительный рост импорта молочной продукции в Украину. За последнее время в страну были осуществлены поставки от иностранных производителей молочной продукции общей стоимостью на сотни миллионов гривен. Украина закупает за рубежом преимущественно йогурты, сливки и твердые сыры.

В то же время, объемы экспорта молочной продукции из Украины в другие страны снизился на 40 процентов. Эксперты утверждают, что в Украине сокращается производство молока и молочной продукции, что и стало причиной столь значительных изменений на украинском рынке.

Украина снижает объемы производства молочной продукции и наращивает импорт

По данным аналитиков, за 2020 год Украина импортировала кисломолочных продуктов на 14 миллионов гривен, твердых сыров - на 210,5 млн грн.

Снижение объемов собственного производства молочной продукции, а также увеличение импорта приведет к тому, что в Украине вырастут цены на сыры и прочие продукты из коровьего молока. Эксперты прогнозирует подорожание молочных продуктов до середины лета 2021 года в среднем на 2,3 процента.


Шевченко Лилия, Тудей

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