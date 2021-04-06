Центральный банк Японии запустил тестирование «цифровой иены»

Японский центральный банк начал тестирование первой собственной цифровой валюты CBDC.

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Японский центральный банк начал тестирование первой собственной цифровой валюты CBDC. Об этом говорится в заявлении банка .

Что известно

Тестирование «цифровой иены» продлится до марта 2022 года. Банк планирует разработать тестовую среду для системы CBDC. Кроме этого, проведут эксперименты с основными функциями CBDC как платежного инструмента: выпуск, распределение и погашение.

Всего запланировано три стадии тестирования национальной цифровой валюты. Вторая фаза направлена на более подробное ее изучение.

Во время третьей фазы к цифровой валюте получат доступ частные предприятия и обычные пользователи.

Предыстория

Ранее Банк Японии создал рабочую группу для изучения CBDC и участия в совместных исследованиях с регуляторами других стран.

Напомним, аналогичную группу собрал центробанк Филиппин. Эксперты заявили о необходимости дальнейшего изучения возможности выпуска государственной цифровой валюты.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

НБУ работает над цифровой гривной

В Украине Национальный банк начал изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты е-гривны с 2016 года.

В 2018 году было реализовано пилотный проект, в ходе которого в обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны. Сейчас НБУ увеличил до 15 июня 2021 года переходный период для запуска цифровой гривны.

Среди преимуществ цифровых валют отмечают то, что они помогают сделать общество более финансово инклюзивным, финансовые услуги — более доступными, а платежи — быстрее и дешевле. Зато существуют потенциальные риски.