Центральный банк Японии запустил тестирование «цифровой иены»

Японский центральный банк начал тестирование первой собственной цифровой валюты CBDC.

Центральный банк Японии запустил тестирование «цифровой иены»
Фото: lb.ua

Японский центральный банк начал тестирование первой собственной цифровой валюты CBDC. Об этом говорится в заявлении банка.

Что известно

Тестирование «цифровой иены» продлится до марта 2022 года. Банк планирует разработать тестовую среду для системы CBDC. Кроме этого, проведут эксперименты с основными функциями CBDC как платежного инструмента: выпуск, распределение и погашение.

Всего запланировано три стадии тестирования национальной цифровой валюты. Вторая фаза направлена на более подробное ее изучение.

Во время третьей фазы к цифровой валюте получат доступ частные предприятия и обычные пользователи.

Предыстория

Ранее Банк Японии создал рабочую группу для изучения CBDC и участия в совместных исследованиях с регуляторами других стран.

Напомним, аналогичную группу собрал центробанк Филиппин. Эксперты заявили о необходимости дальнейшего изучения возможности выпуска государственной цифровой валюты.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

НБУ работает над цифровой гривной

В Украине Национальный банк начал изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты е-гривны с 2016 года.

В 2018 году было реализовано пилотный проект, в ходе которого в обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны. Сейчас НБУ увеличил до 15 июня 2021 года переходный период для запуска цифровой гривны.

Среди преимуществ цифровых валют отмечают то, что они помогают сделать общество более финансово инклюзивным, финансовые услуги — более доступными, а платежи — быстрее и дешевле. Зато существуют потенциальные риски.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Никелевый проект в Индонезии получил банковское финансированиеНикелевый проект в Индонезии получил банковское финансирование
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
Нацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банковНацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банков
В марте население продало банкам рекордные $2 миллиардаВ марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда
Центробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежейЦентробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежей
Пенсионеров с сентября переведут из Укрпочты в банкиПенсионеров с сентября переведут из Укрпочты в банки
Нацбанк временно приостановил деятельность 7 страховщиков. СписокНацбанк временно приостановил деятельность 7 страховщиков. Список
НБУ согласовал покупку чехами Фиалой и Свитеком банка Вадима НовинскогоНБУ согласовал покупку чехами Фиалой и Свитеком банка Вадима Новинского
Дорогие часы, счета в швейцарских банках и телевизор LOEWE. Глава НБУ показал свои доходыДорогие часы, счета в швейцарских банках и телевизор LOEWE. Глава НБУ показал свои доходы
Только 11% наличных украинцы снимают в «чужих» банкоматахТолько 11% наличных украинцы снимают в «чужих» банкоматах
Последние новости
Подгружаем последние новости