Токен Ripple обновил трехлетний максимум стоимости

В ночь на вторник, 6 апреля, курс токена XRP на бирже Binance обновил трехлетний максимум на отметке в $0,94. Об этом говорится в данных CoinGecko.

Токен Ripple обновил трехлетний максимум стоимости
Фото: Financial Times

Торги на бирже

С начала месяца криптовалюта подорожала на 68%. При этом резкий скачок роста — более чем на 50% — произошел в понедельник, 5 апреля.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», курс XRP по состоянию на 16.00 составляет $1,01.

Предыстория

28 декабря американская криптобиржа Coinbase перевела рынки XRP в режим «только для размещения лимитных заявок». С 19 января они полностью закрыты.

29 декабря о делистинге XRP объявил представитель приложения Crypto.com. Также об удалении XRP сообщила криптобиржа OKCoin. Она остановила торги и прием депозитов в активе 4 января. Биржа попросила пользователей, участвующих в маржинальной торговле на рынке XRP/USD, вернуть заемные средства до 3 января, иначе активные долговые позиции будут автоматически ликвидированы.

Помимо прочих об исключении XRP из своих биржевых продуктов (ETP) ранее объявил швейцарский управляющий криптовалютными активами 21Shares. Также компания рассматривает возможность удаления ETP «AXRP» на базе XRP, однако окончательное решение пока не принято.

Как писал «Минфин», в октябре 2020 года компания финансовых технологий Ripple с оборотом $ 10 млрд, наиболее известная своей криптовалютой XRP, заявила, что рассматривает возможность переноса своей штаб-квартиры за границу из-за недовольства нормативно-правовой базой США.

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