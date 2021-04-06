Токен Ripple обновил трехлетний максимум стоимости

В ночь на вторник, 6 апреля, курс токена XRP на бирже Binance обновил трехлетний максимум на отметке в $0,94. Об этом говорится в данных CoinGecko.

Фото: Financial Times

Торги на бирже

С начала месяца криптовалюта подорожала на 68%. При этом резкий скачок роста — более чем на 50% — произошел в понедельник, 5 апреля.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», курс XRP по состоянию на 16.00 составляет $1,01.

Предыстория

28 декабря американская криптобиржа Coinbase перевела рынки XRP в режим «только для размещения лимитных заявок». С 19 января они полностью закрыты.

29 декабря о делистинге XRP объявил представитель приложения Crypto.com. Также об удалении XRP сообщила криптобиржа OKCoin. Она остановила торги и прием депозитов в активе 4 января. Биржа попросила пользователей, участвующих в маржинальной торговле на рынке XRP/USD, вернуть заемные средства до 3 января, иначе активные долговые позиции будут автоматически ликвидированы.

Помимо прочих об исключении XRP из своих биржевых продуктов (ETP) ранее объявил швейцарский управляющий криптовалютными активами 21Shares. Также компания рассматривает возможность удаления ETP «AXRP» на базе XRP, однако окончательное решение пока не принято.