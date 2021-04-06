Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 44 %. Пандемия компании идёт на пользу
Желание Foxconn снизить степень зависимости от рынка смартфонов подтолкнула компанию заявить об амбициях на рынке электромобилей, но даже при нынешней структуре спроса её финансовое положение сложно назвать неустойчивым. В первом квартале выручка выросла на 44 % до $47 млрд, и сохранение тенденции к удалённой работе этой компании сулит только выгоду.
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Как отмечает Bloomberg, динамика изменения выручки Foxconn в первом квартале совпала с ожиданиями аналитиков. Поскольку компания является крупнейшим подрядчиком Apple по производству iPhone, можно сделать вывод, что и смартфоны компании из Купертино актуального поколения в первом квартале пользовались хорошим спросом. Игровые консоли и серверное оборудование тоже сделали свой вклад в увеличение выручки Foxconn, а общая тенденция подчёркивает сохранение высокого спроса на технические решения, используемые в период удалённой работы и дистанционного обучения.
В марте представители Foxconn сообщили, что дефицит полупроводниковых компонентов вынудит её сократить поставки продукции по итогам текущего года на десять процентов, а устранить это явление до 2022 года вряд ли удастся. Мартовская выручка Foxconn выросла на 9,78 % последовательно и на 26,91 % в годовом сравнении. На фондовом рынке акции компании продаются под историческим именем Hon Hai Precision Industry, за последние шесть месяцев они укрепились в цене на 57 %. Многие эксперты объясняют такую динамику риторикой Foxconn, направленной на освоение рынка электромобилей. К середине десятилетия компания намеревается контролировать не менее 10 % рынка услуг по контрактному производству электромобилей, к 2025 году выручка Foxconn в автомобильном секторе может достичь $35 млрд, по оценкам аналитиков.