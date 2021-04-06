Credit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиарда

Финансовый конгломерат Credit Suisse в результате краха фонда Archegos Capital Management понес убытки в размере 4,4 млрд швейцарских франков ($4,7 млрд). Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg .

Фото: investing.com

Согласно сообщению, швейцарский банк Credit Suisse Group AG снизит размер дивидендных выплат. Дивиденды будут выплачиваться в размере 0,1 швейцарского франка ($0,11) по сравнению с 0,29 франка ранее.

Финпоказатели банка

Швейцарский банк сообщил, что ожидает получить по итогам первого квартала доналоговый убыток в размере около 900 млн франков ($961 млн). Финансовая отчетность будет опубликована 22 апреля.

Также Credit Suisse объявил о приостановке действия программы по выкупу собственных акций. Она будет возобновлена после достижения банком целевых уровней достаточности капитала и восстановления дивидендных выплат.

Кроме того, Credit Suisse объявил о смене двух топ-менеджеров.

Предыстория

К краху Archegos Capital Management привело использование производных финансовых инструментов. Фонд сделал ряд больших вложений в разные компании, используя заемные средства.

После падения бумаг ViacomCBS, Discovery и других компаний фонд начал нести убытки. На фоне этого ряд брокеров потребовал от Archegos увеличить сумму залога, но компания не смогла предоставить необходимое обеспечение по сделкам. Это привело к дефолту Archegos и распродаже его активов на $20 млрд в конце марта.

Регулирующие органы США начали изучать причины краха фонда Archegos Capital Management, ставшего крупнейшим за последние годы, и роль в этом ведущих мировых банков, сообщил Bloomberg.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызывала банки на встречу, где обсуждалось, что спровоцировало распродажу активов на $20 млрд.

Финансовый регулятор FINRA опрашивает брокерские компании, пытаясь выяснить, какое воздействие на них оказывает эта ситуация, а также о любых воздействиях на их операции, потенциальных кредитных рисках и других угрозах.