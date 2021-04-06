МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,0%.

Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2021 году, согласно прогнозу МВФ , ожидается более умеренный рост на 3,4%, и в долгосрочной перспективе никакого бума не предвидится.

Уровень инфляции, как ожидается фондом, в 2021 году достигнет 7,9%, а в следующем году немного замедлится до 6,8%. Это все равно выше целевого уровня 5% +/- 1 п.п., установленного Национальным банком.

Фонд прогнозирует, что рост мирового ВВП в этом году составит 6% (предыдущий прогноз - 5,5%).

Экономический рост в Китае прогнозируется на уровне 8,4%, в США - 6,5%, в Германии - 3,6%, во Франции - 5,8%, в Испании - 6,4%, в Италии - 4,2 %, в Великобритании - 5,3%, в Польше - 3,5%, в РоSSии - 3,8%, в Японии - 3,3%.

"Пересмотр в сторону улучшения отражает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление благодаря вакцинам во второй половине года и постепенную адаптацию экономической активности к низкой мобильности. Этот прогноз сопровождается высокой неопределенностью, связанной с тем, как будет развиваться пандемия, насколько эффективной будет политическая поддержка для обеспечения перехода к "вакцинной" нормализации, и как будут изменяться финансовые условия", - говорится в заявлении МВФ .

Напомним, в Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%. Кабинет министров придерживается своего прогноза в 4,6%.