В Чили упала добыча меди

Согласно данным чилийского медного комитета Cochilco добыча меди в Чили составила в феврале 425,5 тыс. т, что на 5,02% меньше, чем в феврале 2020 г. (448 тыс. т), на фоне существенного снижения выработки на рудниках Escondida и Los Pelambres.



Это восьмой подряд месяц снижения показателя. В январе-феврале в Чили было произведено 882,7 тыс. т меди, на 2,8% меньше в годовом выражении. В таком же периоде минувшего года в стране было добыто 908,1 тыс. т "красного металла".



