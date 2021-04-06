Порошенко и Новинский попали в список Forbes, а Ахметов поднялся в нем на 550 строк

Семеро граждан Украины вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров.

Семеро украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обнародованный на сайте американского журнала во вторник.

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Однако в этом году его активы журналисты оценили гораздо выше, чем в 2020 году, - в $7,6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $2,4 млрд), что подняло его на 327-е место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 875-е).

Вторым среди украинцев стал владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук. Его активы сейчас оцениваются в $2,5 миллиарда (год назад - $1,3 миллиарда), он на 1 249-м месте.

Состояние владельца Ferrexpo Константина Жеваго, несмотря на проблемы с правоохранительными органами, выросло с $1 млрд до $2,3 млрд. Он занимает 1362-е место в рейтинге миллиардеров.

Совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский с $1,8 миллиарда и Геннадий Боголюбов с $1,7 миллиарда занимают соответственно 1750-е и 1833-е места.

Основной акционер "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк, который год назад был 1851-м, вылетел из рейтинга. Зато в него попали пятый президент Украины, владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко ($1,6 млрд, 1931-е место) и владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский ($1,4 млрд, 2141 место).

Всего в рейтинг Forbes в этом году попало беспрецедентное количество миллиардеров - 2755, на 660 больше по сравнению с 2020-м.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($177 млрд), основатель Tesla Илон Маск ($151 млрд) и президент Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно с семьей ($150 млрд).

Основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд) со 2-го места опустился на 4-е, а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд).

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