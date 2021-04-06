Сети АЗС снижают цены на бензин после меморандума с Кабмином

Документ предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л.

Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабмином и Нефтегазовой ассоциацией Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях Shell цена на бензин марки А-92 опустилась на 40 коп/л, до 27,97 грн/л, а «пятерка» подешевела на 80 коп/л, до 29,14 грн/л.

В сети "Параллель" бензин А-92 подешевел на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 - до 29,80 грн/л (1,5 грн/л). На Mango бензины подешевели на 30 коп/л, дизельное топливо - на 90 коп/л.

Такие сети как "Маркет" и "Автопорт" снизили цены на бензины в пределах 20-70 коп/л. Motto опустила цену на ДТ в Харьковской области на 20 коп /л, до 25,78 грн/л.

Вчера, 5 апреля, откорректировали цены на бензины такие операторы как ОККО, WOG, UPG, KLO и другие.

Напомним, Кабинет министров в пятницу, 2 апреля, подписал меморандум с Нефтегазовой ассоциацией Украины, объединяющей крупнейшие сети АЗС. Его цель - развитие нормального рынка без нелегальных заправок и со стабильными ценами.

По условиям меморандума, сети АЗС должны придерживаться принципов прозрачной и честной конкуренции, платить налоги в полном объеме и обеспечивать потребителей качественными нефтепродуктами по рыночным ценам.

Компании-участники ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. Документ предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно только в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.