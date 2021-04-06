В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ

В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ

Потенциал сбережений населения как ресурса для ускорения экономической активности продолжает сокращаться. Как сообщает Укринформ, об этом написал председатель совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке.

"Потенциал сбережений населения как ресурса для ускорения экономической активности продолжает сокращаться. По данным Госстата, доходы населения в 2020 году составили 3 972 млрд гривень, из которых 1/3, или 1 336 млрд гривень, - это социальная помощь и другие текущие трансферты, объем которых за прошлый год вырос на 12,2% (по сравнению с ростом заработной платы - на 3,7%)", - написал Б.Данилишин.

При этом, отметил он, расходы населения за 2020 год (3 989 млрд грн) превышали доходы на 17 млрд грн (в 2019 году - на 116 млрд грн) и финансировались за счет сокращения сбережений. По словам Б.Данилишина, сокращение сбережений населения является опасной тенденцией с учетом того, что это сужает пространство для обеспечения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, необходимых для поддержки экономики в период кризиса.

"Для сравнения - пакеты мер по фискальному и монетарному стимулированию экономик развитых стран, в частности США, обусловили накопление домохозяйствами рекордных запасов сбережений, которые, как ожидается, будут выступать главным источником поддержки экономического восстановления и позволят догнать докризисный тренд экономического роста в США уже в 2022 году" , - отметил Б.Данилишин.

Как сообщалось, за 2019 год доходы населения Украины составляли 3,70 трлн грн, расходы - 3,82 трлн грн. Имеющийся в распоряжении доход в расчете на одного человека составлял в 2019 году 67 528 грн.

МинПром по материалам Укринформ

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