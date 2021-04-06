Продажи полупроводников в феврале взлетели почти на 15 % по сравнению с прошлым годом

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) обнародовала февральскую статистику по мировому рынку полупроводниковой продукции: зафиксировано увеличение поставок во всех без исключения регионах.

В течение февраля объём полупроводниковой отрасли в глобальном масштабе достиг $39,6 млрд. Это на 14,7 % больше по сравнению с тем же месяцем 2020-го, когда выручка поставщиков равнялась $34,5 млрд.

Наибольший рост рынка в денежном выражении зафиксирован в Китае — на 18,9 % по сравнению с февралём прошлого года. На американском рынке поставки увеличились на 9,7 %, в Японии — на 7,6 %. Европейский рынок показал прибавку на уровне 6,8 %. Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы продемонстрировали увеличение поставок на 18,2 %.

В то же время SIA отмечает, что по сравнению с январём нынешнего года отгрузки полупроводниковой продукции в мировом масштабе сократились на 1 %: по итогам первого месяца 2021-го объём отрасли составил $40,0 млрд.

Добавим также, что сейчас наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов в самых разных сферах: проблема затрагивает компьютерную и автомобильную отрасли, сегменты смартфонов, телевизоров и пр.



