Продажи полупроводников в феврале взлетели почти на 15 % по сравнению с прошлым годом

Продажи полупроводников в феврале взлетели почти на 15 % по сравнению с прошлым годом

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) обнародовала февральскую статистику по мировому рынку полупроводниковой продукции: зафиксировано увеличение поставок во всех без исключения регионах.

В течение февраля объём полупроводниковой отрасли в глобальном масштабе достиг $39,6 млрд. Это на 14,7 % больше по сравнению с тем же месяцем 2020-го, когда выручка поставщиков равнялась $34,5 млрд.

Наибольший рост рынка в денежном выражении зафиксирован в Китае — на 18,9 % по сравнению с февралём прошлого года. На американском рынке поставки увеличились на 9,7 %, в Японии — на 7,6 %. Европейский рынок показал прибавку на уровне 6,8 %. Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы продемонстрировали увеличение поставок на 18,2 %.

Продажи полупроводников в феврале взлетели почти на 15 % по сравнению с прошлым годом

В то же время SIA отмечает, что по сравнению с январём нынешнего года отгрузки полупроводниковой продукции в мировом масштабе сократились на 1 %: по итогам первого месяца 2021-го объём отрасли составил $40,0 млрд.

Добавим также, что сейчас наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов в самых разных сферах: проблема затрагивает компьютерную и автомобильную отрасли, сегменты смартфонов, телевизоров и пр.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компани МьянмыPOSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компани Мьянмы
"Труба Медведчука": Зеленский заявил об уничтожении почти 400 километров магистрали"Труба Медведчука": Зеленский заявил об уничтожении почти 400 километров магистрали
В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%
Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионовПродажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионов
Объем кеша в еврозоне увеличился на 11% и составляет почти 1,4 триллиона евроОбъем кеша в еврозоне увеличился на 11% и составляет почти 1,4 триллиона евро
Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 разаПрибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза
В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%
Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%
Последние новости
Подгружаем последние новости