МВФ предоставит помощь бедным странам для борьбы с пандемией
Международный валютный фонд (МВФ) в течение следующих шести месяцев окажет помощь особенно бедным странам за счет средств трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ). Об этом МВФ
Кто получит помощь
В общем помощь получат 28 стран, среди которых Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо. Они получат как финансирование, так и списание части долгов.
После начала пандемии МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.
В октябре 2020 года также был выделен еще один транш помощи. Фонд не исключил возможности оказания дальнейшей помощи бедным странам еще в этом году, но пока окончательное решение не принято.
Что это даст странам
За счет этой помощи бедные страны должны бороться с пандемией, которая, как прогнозирует МВФ, может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами.
Богатые европейские и азиатские страны, например Япония, Китай, Сингапур, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Норвегия, пообещали предоставить в ККРТ $774 миллиона.
Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что ЕС в целом должен сделать взнос в размере 183 миллиона евро. Она призвала другие государства последовать этому примеру.