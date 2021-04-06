МВФ предоставит помощь бедным странам для борьбы с пандемией

Международный валютный фонд (МВФ) в течение следующих шести месяцев окажет помощь особенно бедным странам за счет средств трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ). Об этом МВФ сообщил в понедельник, 5 апреля.

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Кто получит помощь

В общем помощь получат 28 стран, среди которых Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо. Они получат как финансирование, так и списание части долгов.

После начала пандемии МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.

В октябре 2020 года также был выделен еще один транш помощи. Фонд не исключил возможности оказания дальнейшей помощи бедным странам еще в этом году, но пока окончательное решение не принято.

Что это даст странам

За счет этой помощи бедные страны должны бороться с пандемией, которая, как прогнозирует МВФ , может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами.

Богатые европейские и азиатские страны, например Япония, Китай , Сингапур, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Норвегия, пообещали предоставить в ККРТ $774 миллиона.