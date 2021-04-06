Модный дом Gucci и другие люксовые бренды выпустят собственные NFT-токены

Итальянский модный дом Gucci и другие люксовые бренды планируют выпустить собственные NFT-токены. Об этом сообщает Vogue Business с ссылкой на основательницу блокчейн-платформы Lukso, которая сотрудничает с высокой модой, Марджори Эрнандес.

Фото: ukrinform.ru

Что известно о выпуске NFT-токенов

Люксовые бренды отстали от тенденций электронной коммерции, и сейчас хотят работать с блокчейном.

Neuno, платформа для коллекционирования модных предметов, уже работает с пятью люксовыми брендами над созданием невзаимозаменямых токенов

По словам генерального директора Neuno Натали Джонсон, пользователям платформы необязательно владеть криптовалютой, чтобы покупать NFT — сделки можно будет проводить при помощи обычной банковской карты.

Платформа Neuno работает на блокчейне Flow.

Рынок NFT

В начале апреля было зафиксировано снижение рынка невзаимозаменяемых токенов. NFT, в среднем, подешевели на 67% к февральскому уровню.

Ранее «Минфин» писал, что в марте, по данным аналитической площадки CryptoArt, только произведений искусства в виде NFT-токенов было продано на $200 млн. Эта сумма больше, чем объемы продаж невзаимозаменяемых токенов за весь 2020 год.

В феврале текущего года продажи NFT составили $91 млн, а в январе — $12 млн. Самым крупным рынком продаж токенов стал Nifty Gateway с объемом продаж в $140 млн. Второе место заняла платформа SuperRare ($30 млн).

Удачные продажи

Напомним, колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.

Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.