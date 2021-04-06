Украинские порты улучшают динамику перевалки грузов

Украинские порты улучшают динамику перевалки грузов

В течение января-марта 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 32,6 млн тонн грузов. Это на 8,44 млн тонн или на 20,5% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Морские порты Украины постепенно уменьшают отрицательную динамику. Растет обработка руды и зерновых грузов – на 9 млн тонн (-12,1%) и 8,6 млн тонн (-36,9%) соответственно. Вместе с этим перевалка нефти за 3 месяца этого года выросла на 21,1% и составила 619 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 25,3 млн тонн (-20,1% к аналогичному периоду 2020), импортных – 4,9 млн тонн (- 19,9%), транзитных – 2,1 млн тонн (- 25,1%), каботажных - 233,8 тыс. тонн (-35,1%).

Также в первом квартале этого года было обработано 253 170 TEU контейнеров. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

С начала 2021 года в Мариупольском порту было обработано 138 сухогрузов, а за такой же период 2020 - 105. В первом квартале нынешнего года по сравнению с предыдущим увеличилось количество судов с экспортными грузами на Италию - 43 (в 1-м квартале 2020 - 40), на Турцию - 36 (было 18), Ливан - 10 (было 3). Плюс добавилось два направления - Канада и Мексика, куда в общей сложности было отправлено более 40 тыс. тонн мариупольских слябов.

МинПром по материалам Металлургпром

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