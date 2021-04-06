Минторг США ввел пошлины на трубы из Чехии

Американская Комиссия по международной торговле (ITC) установила, что импорт бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP) из Чехии по якобы демпинговым ценам нанес ущерб местным производителям аналогичной продукции.



Это означает, что Министерство торговли США, ранее объявившее об установлении предварительной антидемпинговой пошлины на чешские трубы в размере 51,07-51,70%, введет их в силу.



По тому же делу проходят поставщики бесшовных труб из РоSSии, Украины и Южной Кореи. Расследование в их отношении продолжается. При этом роSSийским компаниям грозят антидемпинговые пошлины в размере до 209,72%.



Объектами расследования являются бесшовные трубы внешним диаметром до 406,4 мм, изготовленные из углеродистой и легированной (кроме нержавеющей) стали, независимо от технологии производства, наличия или отсутствия финишной обработки, с любой толщиной стенки и качеством поверхности.



