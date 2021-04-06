В Украину под гуманитарным грузом пытались ввезти брендовую одежду на 25 млн гривен

В грузовике обнаружили более 16 тыс. единиц новых вещей.

Фото: МВД

В Украину из Польши через пункт пропуска "Ягодин" под гуманитарным грузом пытались ввезти брендовую одежду.

Среди "гуманитарки" во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды разных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной оценке, товар стоит 25 миллионов 775 тысяч гривен. Его изъяли правоохранители.

"Выявить незаконную сделку удалось в результате применения профилей риска возможного незаконного перемещения товаров через границу, сообщили в пресс-службе МВД", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2020 года заместителю начальника Западного территориального управления Нацгвардии, заместителю начальника и государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС объявили подозрения за ввоз брендовой одежды под видом "гуманитарки".

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