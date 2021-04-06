АТБ запускает собственную платежную карту АТБ-Pay

Сеть супермаркетов АТБ совместно с Visa и Райффайзен Банк Аваль запустила фирменную платежную карту АТБ-Pay. Этой новостью поделился генеральный директор компании Борис Марков на своей странице в Facebook.

По его словам, карта АТБ-Pay имеет преимущества перед банковской картой Visa Gold. С ее помощью клиенты смогут совершать любые транзакции: пополнения наличными в терминалах в магазинах АТБ, снятия наличных в банкоматах любого банка Украины, регулярный перевод средств с карт любых банков и т.д. Также АТБ-Pay можно добавлять в Google Pay и Apple Pay, чтобы оплачивать покупки смартфоном или умными часами.

Кроме того, с помощью карты АТБ-Pay можно будет получить дополнительные скидки в сети супермаркетов АТБ на акционные товары и участвовать в огромном количестве розыгрышей призов и подарков от поставщиков и партнёров.

По словам гендиректора АТБ, компания намерена ежегодно направлять от 2 миллиардов гривен на дополнительные возможности для владельцев АТБ-Pay. Всего планируется выпустить 20 млн карт АТБ-Pay.

В планах АТБ сделать свою карту основной для оплаты в магазинах сети, запустить универсальное приложение для смартфонов и сотрудничать с крупными торговыми операторами различных сегментов торговли и поставщиками.

На данный момент посетителями магазинов АТБ являются до 95% жителей Украины. Запуск карт лояльности увеличит приток покупателей и сумму общего чека.

Получить карту АТБ-Pay можно в любом отделении Райффайзен Банк Аваль, либо непосредственно в одном из магазинов сети, но пока только в Запорожье. Вскоре такая возможность появится и в других городах.