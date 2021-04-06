В 2020 году в мире увеличился объем мощностей возобновляемой энергетики

В 2020 году в мире увеличился объем мощностей возобновляемой энергетики

Рекордный объем мощностей возобновляемой энергетики был построен в 2020 году, чему во многом способствовали инвестиции Китая и США.

Об этом говорится в отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным организации, на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом энергии ветра и солнца, в 2020 году пришлось 82% новых электрогенерирующих мощностей в мире по сравнению с 73% годом ранее. Более половины новых возобновляемых мощностей было установлено в Китае – 136 ГВт, передает Интерфакс.

"Несмотря на сложный период, как мы предсказывали, 2020 год знаменует собой начало десятилетия ВИЭ. Расходы сокращаются, рынки чистых технологий растут, и никогда прежде преимущества энергетического перехода не были столь очевидны", – отмечает генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

Общий объем генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в мире на конец 2020 года составил 2799 ГВт, что на 261 ГВт, или 10,3% больше, чем в 2019 году, следует из отчета IRENA. На гидроэнергетику пришлось 43% мощностей ВИЭ, еще по 26% пришлось на ветровую и солнечную энергетику.

Китай в прошлом году построил 72 ГВт ветровых электростанций и 49 ГВт солнечных. В США было введено в строй 29 ГВт ВИЭ-электростанций, что почти на 80% превышает показатель 2019 года.

По мере наращивания возобновляемых мощностей Европа, Северная Америка и такие страны, как РоSSия и Турция, выводят из эксплуатации электростанции, работающие на ископаемых видах топлива. Объем новых мощностей на ископаемом топливе снизился до 60 ГВт в 2020 году с 64 ГВт годом ранее.



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