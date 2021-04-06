Никелевый проект в Индонезии получил банковское финансирование

Группа азиатских банков во главе с сингапурским DBS и французский BNP Paribas предоставили заем на сумму $625 млн. индонезийской компании PT Halmahera Persada Lygend (PT HPAL), которая реализует первый в Индонезии проект строительства предприятия по получению никель-кобальтовых материалов для литийионных аккумуляторов непосредственно из местной латеритной никелевой руды.



PT HPAL представляет собой созданное в 2019 г. совместное предприятие между индонезийской диверсифицированной корпорацией Harita Group и китайской инвестиционной компанией Ningbo Lygend.



Компания строит на островах Оби в индонезийской провинции Северное Молукку предприятие, на котором технология кислотного выщелачивания под давлением (тоже HPAL) будет использоваться для получения из руды с менее 1,6% никеля материалов для изготовления аккумуляторов для электромобилей.



Изначально планировалось запустить первую очередь предприятия в конце 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса и экономического спада сроки были сдвинуты. Предполагается, что получение финансирование от банковского консорциума позволит довести строительство завода до конца и ввести его в эксплуатацию.



На первом этапе предприятие будет ежемесячно выпускать около 8 тыс. т промежуточного продукта — смешанного гидроксида никеля и кобальта (MHP). Годовая мощность составит 37,3 тыс. т никеля и 4,6 тыс. т кобальта в пересчете на чистые металлы. На втором этапе будет освоено производство сульфата никеля и кобальта аккумуляторного качества. Объем выпуска составит 35,5 тыс. т эквивалента чистого никеля и 4,4 тыс. т кобальта в год.