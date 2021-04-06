Умер один из "отцов" евро Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии по экономике умер на 89-м году жизни.

Канадский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1999 год Роберт Манделл, которого называли "отцом евро", умер в Италии в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Почетный профессор Колумбийского университета Роберт Манделл умер 4 апреля на 89-м году жизни в итальянской Тоскане, где проживал вместе с семьей", - подтвердила помощник директора программы экономических исследований Колумбийского университета София Джонсон.

Манделл известен тем, что обосновал возможность существования валюты, объединяющей несколько разных стран.

Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла, а также докторскую степень в MIT. Кроме того, Манделл имеет диплом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.

Начиная с 60-х годов Манделл поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союзов, также презентовал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию в области экономики, которая стала результатом многолетней работы Манделла над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Вместе с Маркусом Флемингом он создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели, которая получила название "модель Манделла-Флеминга".