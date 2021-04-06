АМКУ заподозрил двух крупных производителей сахара в ценовом сговоре

Комитет не нашел объективных причин резкого подорожания сахара в 2020 году.

Антимонопольный комитет в понедельник открыл дело против "Астарты" (основатель и крупнейший акционер - Виктор Иванчик) и "Радеховского сахара" (владелец - Pfeifer & Langen) по признакам антиконкурентного сговора на рынке белого сахара.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Расследование комитета установило, что с сентября компании, похоже, повышали оптово-отпускные цены на сахар: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%.

Хотя в 2020 году объемы производства сахара в Украине сократились на 22,3%, комитет не видит объективных причин для такой динамики цен. Дефицита сахара в государстве не было, учитывая переходные запасы, объемы импорта и тенденцию к снижению внутреннего потребления.

Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность - на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%.

Мировые цены на сахар не росли так сильно, как в Украине; не было ни значительных валютных колебаний, ни увеличения налогов.

АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар", которые вместе занимают около 40% рынка, похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке и получили возможность повышать цены выше конкурентного уровня.

В рамках расследования изучаются действия других производителей.

Комитет планирует также изучить рост цен на другие социально значимые продукты.