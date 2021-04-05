Аренда квартир в Киеве: локдаун корректирует стоимость съемного жилья

Аренда квартир в Киеве во время локдауна станет менее затратной для арендаторов. Стоимость аренды, если даже существенно не снизится, то уж расти не будет точно, говорят эксперты рынка недвижимости.

Аренда квартир в Киеве: как локдаун повлиял на стоимость съемного жилья

Особенно ощутимо просядет сегмент посуточной аренды, прогнозируют знатоки рынка. Около 20-30% таких квартир вообще на период локдауна останутся пустыми. Тем же хозяевам, которые захотят, чтобы их активы не простаивали, придется стать более сговорчивыми и сбить цены посуточной аренды жилья.

У тех, кто сдает жилье в аренду на длительный срок, таких проблем не будет, однако на время локдауна этот бизнес может стать менее доходным, чем в благополучные времена. В лучшем случае – цены застопорятся где-то до середины мая –начала июня, говорят эксперты.

Вероятно, ближе к осени стоимость аренды квартир может вырасти, однако не более чем на 2-5%. Ведь с началом осени будут расти коммунальные расходы, а они-то как раз ложатся на плечи арендаторов. Поэтому вряд ли хозяева жилья рискнут задирать стоимость аренды квартир сильно вверх. Ведь на квартиросъемщиков и так ляжет дополнительный ценовой груз.

Аренда квартир в Киеве: как локдаун повлиял на стоимость съемного жилья

"На фоне роста стоимости коммунальных платежей (до 10%), вряд ли стоимость аренды возрастет, ведь квартплату платит именно арендатор", - отметил один из руководителей Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита.

Немало также будет зависеть и от общего экономического климата в стране, от того, как успешно будет идти вакцинация, и насколько удастся к осени укротить эпидемию.

Впрочем, все эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении: аренда квартир в Киеве не будет в текущем году быстрорастущим бизнесом. И заметного роста цен тут ожидать не стоит.

Напомним, несмотря на эпидемию и карантин, в Киеве растет спрос на дорогое жилье в новостройках. Квартиры в домах старой застройки пользуются меньшим спросом, нежели квартиры в новом жилом фонде.


Марченко Любов, Тудей

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