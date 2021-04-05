Аренда квартир в Киеве: локдаун корректирует стоимость съемного жилья

Аренда квартир в Киеве во время локдауна станет менее затратной для арендаторов. Стоимость аренды, если даже существенно не снизится, то уж расти не будет точно, говорят эксперты рынка недвижимости.

Особенно ощутимо просядет сегмент посуточной аренды, прогнозируют знатоки рынка. Около 20-30% таких квартир вообще на период локдауна останутся пустыми. Тем же хозяевам, которые захотят, чтобы их активы не простаивали, придется стать более сговорчивыми и сбить цены посуточной аренды жилья.

У тех, кто сдает жилье в аренду на длительный срок, таких проблем не будет, однако на время локдауна этот бизнес может стать менее доходным, чем в благополучные времена. В лучшем случае – цены застопорятся где-то до середины мая –начала июня, говорят эксперты.

Вероятно, ближе к осени стоимость аренды квартир может вырасти, однако не более чем на 2-5%. Ведь с началом осени будут расти коммунальные расходы, а они-то как раз ложатся на плечи арендаторов. Поэтому вряд ли хозяева жилья рискнут задирать стоимость аренды квартир сильно вверх. Ведь на квартиросъемщиков и так ляжет дополнительный ценовой груз.

"На фоне роста стоимости коммунальных платежей (до 10%), вряд ли стоимость аренды возрастет, ведь квартплату платит именно арендатор", - отметил один из руководителей Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита.

Немало также будет зависеть и от общего экономического климата в стране, от того, как успешно будет идти вакцинация, и насколько удастся к осени укротить эпидемию.

Впрочем, все эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении: аренда квартир в Киеве не будет в текущем году быстрорастущим бизнесом. И заметного роста цен тут ожидать не стоит.