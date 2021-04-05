Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривень

Доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривень
Фото: www.ostro.org

Дефицит Пенсионного фонда (ПФ) в январе-марте 2021 года составил 7,5 млрд грн. Об этом сообщается на его сайте в понедельник.

Согласно данным на сайте Фонда, доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Поступления ПФ в феврале составили 40,1 млрд грн, из них 26,2 млрд грн - собственные доходы, а 13,9 млрд грн - средства из госбюджета.

При этом поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн, тогда как в первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя, свидетельствуют обнародованные данные.

Напомним, Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд гривень. При этом дофинансирование доходной части за счет средств госбюджета составило 184,5 млрд грн, что на 4,5% меньше по сравнению с показателем 2019 года.

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