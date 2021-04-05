Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины

Государственная служба геологии и недр Украины в первом квартале 2021 года продала на пяти аукционах 50 лотов, цена на которые в ходе аукционов выросла в среднем в полтора раза. Это составляет 73% от выставленных предложений в целом. Повторные торги по продаже остальных лотов состоятся во втором квартале 2021 года.



"За первый квартал 2021 года объявлены е-торги на большее число участков недр, чем за весь прошлый год. Ожидается, что количество проданных лотов возрастет вдвое, превысив сто штук", - сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.



Среди выставленных на аукционы в первом квартале есть участки с залежами подземных вод, янтаря, медных руд, железных руд, торфа, каменного угля, графита, гранита, лабрадорита, липарита, пегматита, песка, песчаника, песчано-гравийной смеси, кварцевого песка , известняка, мела, глины, сапонита, каолина.



По результатам аукционов 2021 года самым популярным полезным ископаемым в Украине является янтарь - продан 21 лот. По самой высокой цене продан участок с залежами графита – 44,8 миллиона гривен. Наибольший рост цены продемонстрировал участок медных руд. Его цена выросла в 483 раза - до 20,5 миллиона гривен.



"Государственная служба геологии и недр постоянно работает над созданием новых предложений. До конца года будут предложены участки с залежами лития, титана, цветных и редкоземельных металлов. При таких условиях недра могут стать драйвером украинской экономики, ведь создаются рабочие места, развивается инфраструктура, уплачиваются налоги", - рассказал Р.Опимах.



МинПром