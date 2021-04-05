Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)

Экономическое влияние пандемии covid-19 остановило рост M&A сделок в Украине, которое продолжалось в течение трех лет подряд. Стоимость M&A сделок уменьшилось на 62% до $0,9 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования KPMG «M&A Radar 2020: Украина».

Фото: business-review.eu

Объем активности снизился до уровня 2017: в течение 2020 года были объявлены 69 транзакций, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

О чем говорится в исследовании

Согласно сообщению, экономическая турбулентность значительно больше повлияла на доверие инвесторов к украинскому рынку слияний и поглощений, чем в других регионах. Например, в Центральной и Восточной Европе стоимость M&A сделок упала на 16%, а в мире в целом на 7%.

Уменьшение стоимости M&A сделок частично объясняется низким уровнем прозрачности: раскрывалась информация о стоимости только по 48% сделок. В 2019 году этот показатель составлял 59%. В то же время средняя стоимость транзакций уменьшилась до $ 28 млн.

Крупнейшие сделки I полугодия

В I полугодии 2020 года было объявлено 27 сделок общей стоимостью $ 456 млн. По сравнению с I полугодием 2019 года произошло уменьшение объема сделок на 40% и уменьшение стоимости сделок на 47%, что является самым низким показателям за пол года с I полугодие 2015 года.

Среди наиболее значительных сделок — покупка в мае 2020 года бельгийской группой Sibelco, занимающейся промышленными минералами, украинских компаний по добыче глины.

Летом 2020 года были объявлены 26 сделок общей стоимостью $ 187 млн. Этот период стал самым активным по показателю количества заключенных договоров в Украине за период с 2014 года.

Крупнейшие сделки II полугодия

Несмотря на то, что во II полугодии 2020 года были объявлены почти две трети всех сделок, совокупная стоимость этих операций в целом соответствовала І полугодию — $ 469 млн.

Крупнейшими сделками, объявленными во втором полугодии, были приобретения «Каскад-Агро» фондом «Agartha Fund» за $70 млн и приобретение «BILLA-Украина» за 70 млн оператором супермаркетов UAB Consul Trade House.

Общая структура M&A сделок в Украине остается относительно стабильной: на отечественные соглашения приходится 62% (43 сделки) транзакций, объявленных в течение 2020 года.

Наибольшим отечественным соглашением, объявленным в прошлом году, стало приобретение ООО «Эврожитлогруп» (владелец бизнес-центра «101 Tower») компанией Dragon Capital за $110 млн.

Несмотря на вызванные пандемией ограничения по передвижениям, M&A сделки в Украине с участием иностранных инвесторов составили более трети от объема всех сделок в 2020 году, при этом было объявлено 25 сделок (в 2019 году — 32).

Иностранные инвесторы отдавали предпочтение таким секторам, как «Инновации и технологии» (9 сделок), «Сельское хозяйство» (6 сделок), а также «Транспорт и инфраструктура» (4 сделки).

Приобретение компанией DP World за $130 млн 51% акций «ТИС-Контейнерный Терминал» (порт «Южный», Одесская область) стало крупнейшей M&A сделкой с участием иностранных инвесторов в Украине в 2020 году.

Это соглашение является индикатором доверия иностранных инвесторов, таких как DP World, к долгосрочным экономическим показателям Украины.